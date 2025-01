Maldini Fiorentina, l’affare non è del tutto tramontato: cosa filtra tra la squadra viola e il Monza? La situazione

Maldini Fiorentina, l’alternativa offensiva rimane sempre in auge in vista di gennaio. Il punto sulla trattativa per il trequartista del Monza

Uno degli obiettivi della Fiorentina è sicuramente quello di potenziare la squadra dal centrocampo in su: soprattutto sulla trequarti aspettando l’esplosione di Andrea Colpani dopo un girone d’andata tra alti e bassi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci potrebbe essere una trattativa per Daniel Maldini in caso Man non dovesse arrivare: al di là del muro che sta facendo in questo momento Adriano Galliani.