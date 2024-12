Man Parma, il crociato che castiga le big: il bilancio in campionato (aspettando novità sul mercato)

Man Parma, l’attaccante ha già messo nel mirino i nerazzurri. Il giocatore crociato ha un particolare feeling con le big, già punite Milan e Lazio

Manca un giorno a Inter Parma, Man ha già messo nel mirino i nerazzurri, il giocatore emiliano si trova particolarmente a suo agio nel segnare alle big. Sono infatti già state punite Milan e Lazio, contro i rossoneri l’attaccante ha segnato solamente due minuti dopo il fischio di inizio contro la Lazio di minuti ne ha impiegati sei per siglare il vantaggio come riporta ParmaLive.

L’attaccante adesso vorrebbe segnare anche all’Inter a San Siro visto che al di fuori del suo stadio non ha mai lasciato il segno, a parte l’assist realizzato per Sohm allo Juventus Stadium. Man vuole essere decisivo anche fuori casa e domani il match contro i nerazzurri rappresenta per lui una concreta possibilità. Chissà se ci riuscirà oppure no, staremo a vedere.