Manchester City Chelsea, Ederson non ha paura: «Il quinto rigore voglio calciarlo io»

Il portiere del Manchester City Ederson ha parlato della possibilità di calciare un rigore nella finale di Champions League contro il Chelsea

Ederson, portiere del Manchester City, in una intervista a TNT Sport ha parlato della possibilità di calciare uno dei rigori, nel caso si arrivasse fino a quel punto, nella finale di Champions League contro il Chelsea.

«Sono in lista per tirare i rigori, non devo neanche allenarmi troppo. E se c’è da tirare il quinto, quello decisivo, lo faccio tranquillamente. Anzi, chiederò di tirarlo io».