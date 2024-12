Manchester City, continua la crisi per Guardiola

La squadra del tecnico spagnolo non riesce a superare l’Everton di Dyche: termina 1-1 all’Etihad

Niente da fare per il Manchester City che per il quinto match di fila non riesce ad ottenere i tre punti. Un periodo di crisi che sembra senza fine per Guardiola che questa volta impatta in casa con l’Everton.

La squadra di Manchester era riuscita anche a passare avanti con Bernardo Silva al 14esimo, ma al 36′ sempre del primo tempo ha risposto Ndiaye. La grande chance capita al 53esimo con Haaland, ma il norvegese sbaglia il rigore e segna su ribattuta in fuorigioco.