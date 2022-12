Manchester City, Guardiola sicuro: «Non credo ci saranno acquisti»

Manchester City, Pep Guardiola sicuro in vista del mercato di gennaio della formazione inglese: le dichiarazioni del tecnico

Pep Guardiola, ai canali ufficiali del Manchester City, ha parlato così in vista dell’imminente apertura del mercato di gennaio.

LE PAROLE – «Non credo che prenderemo qualcuno, penso che finiremo così. Non so cosa succederà, ma da quando sono arrivato ad Abu Dhabi con Txiki e tutti gli altri, non c’era nessun nome sul tavolo».