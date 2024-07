Manchester City, Haaland lancia l’ALLARME: «TROPPE partite, agli Europei i calciatori erano STUFI»

Le parole di Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City, sui problemi del calcio. I dettagli

Erling Haaland ha parlato dal ritiro del Manchester City negli Stati Uniti.

PAROLE – «Abbiamo visto tutti agli Europei quanto fossero stanchi i giocatori. Si vedeva dal livello, si vedeva dai loro volti quanto fossero stufi del calcio, se così si può dire. La stagione sarà così, magari non all’inizio. Alcuni non hanno avuto molte vacanze… Ma siamo fatti così, non credo che saremo in forma per tutte le partite. Possiamo provarci, ma è difficile quando si giocano 70 partite all’anno».