City, Rodri: «Gol all'Inter speciale, quando ho segnato...»

Le parole di Rodri, centrocampista e autore del gol vittoria del Manchester City, nella finale di Champions League contro l’Inter

Rodri ha parlato a France Football della finale di Champions League dello scorso anno tra Manchester City e Inter.

PAROLE – «Il cal­cio a que­sto livello ti espone in modo straor­di­na­rio, ancora di più in tali cir­co­stanze. È stata la prima Cham­pions Lea­gue del Man­che­ster City, a rag­giun­gere uno sto­rico tre­ble. Un momento di orgo­glio incre­di­bile, per me e la mia fami­glia. Ho ripen­sato a tutto il mio viag­gio, agli sforzi fatti per arri­vare a que­sto momento. E soprat­tutto, è una sen­sa­zione incre­di­bile capire che ho avuto un impatto sulla vita dei soste­ni­tori della città in tutto il mondo. Ricordo la durezza della par­tita, che è stata bloc­cata, la situa­zione in cui ricevo la palla con la sen­sa­zione che ci sia una fore­sta di gio­ca­tori in un pic­colo spa­zio, que­sto tiro che parte per­fet­ta­mente e fini­sce in rete, lo sprint più veloce della mia vita per andare a festeg­giare vicino al corner, e la frase che dico subito ai miei com­pa­gni che sono venuti a festeg­giare con me: “Ragazzi, altri venti minuti! Venti minuti! “Per­ché non è stato fatto nulla in quel momento. Abbiamo sof­ferto fino agli ultimi secondi. È stato così speciale, così grande al fischio finale. Soprat­tutto, ho sen­tito la libe­ra­zione. Per­ché il club ha lot­tato per que­sto momento per così tanto tempo, arrivandoci molto vicino molto spesso. E per­ché anch’io ho lot­tato tutta la vita per vivere que­sto momento. Mi vedo sul prato lasciar andare e pian­gere. Per­ché, in quel momento, il cer­vello si ferma e le emo­zioni pren­dono il soprav­vento, non c’è più con­trollo. Capiamo che è al di là di noi, è anche al di là della squa­dra e del club, è un momento per i milioni di fan in tutto il pia­neta. È oltre la com­pren­sione. Ecco per­ché siamo sopraf­fatti dalle emo­zioni».

