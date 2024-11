Manchester United, c’è un caso Zirkzee? A gennaio potrebbe lasciare la Premier

Manchester United, c’è un caso Zirkzee: l’olandese fatica a ritagliarsi spazio nei Red Devils e a gennaio potrebbe già partire

Tra le questioni che dovrà risolvere il nuovo allenatore del Manchester United Amorin c’è anche il caso Zirkzee. Arrivato in estate dal Bologna, l’attaccante olandese al momento è stato impegnato solo 7 volte da titolare sulle 18 partite giocate dai Red Devils in tutte le partite, di cui 4 volte solo in campionato. 15 le presenze totali e solo una rete.

L’ultima volta che è partito titolare è stato lo scorso 29 settembre, nel netto ko subito con il Tottenham. E per gennaio, come riportato dai tabloid inglesi, potrebbe già salutare: in estate era stato vicino al Milan, ma come riportato dal Sun, la Juve sembra adesso la destinazione più gradita, dove ritroverebbe Thiago Motta.