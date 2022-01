Manchester United, Keane ci va giù pesante: «Chi terrei? Solo tre calciatori...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex Manchester United Keane ha puntato duramente il dito contro la rosa dei Red Devils

Roy Keane, storico ex calciatore del Manchester United, ha puntato duramente il dito contro la rosa dei Red Devils dopo il pareggio contro l’Aston Villa. Le sue parole riportate dal Daily Mail.

LE PAROLE – «Quali terrei? Sinceramente… beh non saprei. Forse tre. Bruno Fernandes sicuramente. Poi Cristiano Ronaldo sì. Con questi due la situazione non sembra così grave. C’è anche Varane che è tra i migliori della squadra. Sto pensando anche a Rashford e in generale ai giovani giocatori. I più esperti dovrebbero aiutarli. Rashford ha fatto cose straordinarie negli ultimi anni, in campo e fuori. Ma ora si vede che c’è qualcosa che non va».