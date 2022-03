Manchester United, Neville chiama Simeone: «Serve uno ai livelli di Klopp e Guardiola»

Manchester United, Gary Neville ha chiamato Diego Simeone sulla panchina dei Red Devils. Le dichiarazioni dell’ex terzino

Ai microfoni di Sky Sports, Gary Neville ha parlato del possibile approdo di Diego Simeone al Manchester United.

LE PAROLE – «Fino ad ora è vero che non è mai stato possibile portarlo via dall’Atlético. Simeone è attaccato alla squadra. Tuttavia, sarebbe bello vederlo nella Premier League. Questo è un grande allenatore con un approccio brutale al gioco. È un duro. Verrebbe chiamato il ‘duro allenatore del Manchester United’. Il club ha bisogno di un allenatore che possa competere con Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Sono i migliori, quindi hai bisogno di qualcuno che si senta uguale a loro, in piedi ai margini del campo. Penso che Simeone ne sia capace. Non so quanto costerebbe chiamare Simeone, ma il Manchester United ovviamente dovrà pagare un sacco di soldi all’Atletico se lo volesse come tecnico».