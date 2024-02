Manchester United, ritorna di moda un big per la panchina

Se l’esperienza di ten Hag dovesse concludersi al termine della stagione, ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Il sesto posto occupato al momento dal Manchester United non può definirsi abbastanza. Il club inglese è ancora troppo lontano dalla zona Champions League, precisamente otto punti dall’Aston Villa.

Questa situazione potrebbe mettere nei guai Erik ten Hag, tecnico olandese dei Red Devils. Come spesso accade in queste dinamiche, ecco partito il toto-nome tra i tabloid inglesi e non solo. Infatti, secondo Footmercato.net, sulla panchina dello United potrebbe sedersi Zinedine Zidane, capace di vincere tutto tra il 2016 al 2021 con il Real Madrid da alleantore.