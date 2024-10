Manchester United, scelto il nuovo allenatore: avviati i contatti per portarlo in panchina

Manchester United, scelto il successore di ten Hag: avviati i contatti con il suo attuale club e sono pronti a pagare la clausola rescissoria

Manchester sembra essere nel futuro di Amorim, tecnico dello Sporting Club: dopo i rumor sull’interesse del City come successore di Guardiola, adesso è lo United che lo avrebbe già scelto come nuovo tecnico dopo l’addio di ten Hag.

Come riportato da Fabrizio Romano, i Red Devils hanno già avviato i contatti con il club portoghese e sono pronti a pagare la clausola da 10 milioni per il tecnico. Allo stesso tempo sta discutendo con lo staff tecnico dell’allenatore per strappare il suo sì.