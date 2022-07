Manchester United, Ten Hag: «Cristiano Ronaldo non è in vendita»

Le parole dell’allenatore del Manchester United su Cristiano Ronaldo: «Non è in vendita, vogliamo vincere insieme»

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa a riguardo della vicenda Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo già parlato su questo tema, la situazione non è cambiata. Stiamo pianificando la prossima stagione con Cristiano Ronaldo. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Cristiano non è in vendita. È nei nostri piani e vogliamo vincere insieme».