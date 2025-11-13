Mancini Al Sadd, ora è ufficiale: il tecnico italiano ha firmato con il club qatariota. Tutti i dettagli del contratto

Mancini Al Sadd: ufficiale il nuovo incarico dell’ex ct della Nazionale in Qatar. Firmato un contratto di due anni e mezzo con il club.

Adesso è ufficiale: Roberto Mancini riparte dal Qatar. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana e della selezione dell’Arabia Saudita ha trovato una nuova panchina. È infatti arrivata l’ufficialità dell’accordo tra Mancini e l’Al Sadd, una delle squadre più prestigiose del campionato qatariota. Il tecnico di Jesi ha firmato un contratto di due anni e mezzo, accettando una sfida che lo vedrà nuovamente protagonista in Medio Oriente dopo l’esperienza non del tutto positiva con la nazionale saudita.

Con questo nuovo incarico, Mancini all’Al Sadd punta a rilanciare la propria carriera dopo mesi di attesa e diverse voci che lo avevano accostato anche a club di Serie A. Nessuna chiamata concreta, però, è arrivata dall’Italia, spingendo l’allenatore marchigiano a guardare ancora una volta all’estero. L’Al Sadd, attualmente sesto in classifica nella Qatar Stars League, ha raccolto quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle prime nove giornate di campionato.

Il progetto tecnico che attende Mancini all’Al Sadd è ambizioso: riportare il club ai vertici del calcio qatariota e tornare a competere per il titolo nazionale. Tra i giocatori che avrà a disposizione figura anche Roberto Firmino, ex attaccante del Liverpool e campione d’Europa con i Reds, uno dei nomi più noti del campionato. L’esperienza e il carisma di Mancini saranno fondamentali per valorizzare un gruppo composto da talenti locali e stelle internazionali.

Il legame tra Mancini e il calcio arabo è ormai consolidato. Dopo aver guidato la nazionale dell’Arabia Saudita fino alla Coppa d’Asia 2024, il tecnico ha scelto di rimanere nel mondo del football mediorientale, accettando la proposta dell’Al Sadd, club storico che in passato ha ospitato campioni come Xavi Hernández, ora allenatore del Barcellona.

Con l’approdo di Mancini all’Al Sadd, il campionato del Qatar guadagna un altro protagonista di livello internazionale. L’obiettivo del tecnico è chiaro: costruire una squadra competitiva, migliorare la mentalità vincente del gruppo e riportare entusiasmo tra i tifosi.

Per Roberto Mancini si apre dunque un nuovo capitolo: dopo aver vinto l’Europeo con l’Italia e aver affrontato la sfida con la nazionale saudita, ora il suo futuro parla arabo ancora una volta. Mancini all’Al Sadd rappresenta non solo un nuovo inizio, ma anche una scommessa per tornare a brillare nel panorama calcistico internazionale.