Mancini ct dell’Italia e Ranieri direttore tecnico: nasce la nuova Nazionale 2.0 dopo il caos degli ultimi giorni! La decisioni di Malagò

Mancini sarà il nuovo ct dell’Italia e Ranieri verrà nominato direttore tecnico: nasce la nuova Nazionale con questa decisione di Malagò

Dopo giorni di altissima tensione, spaccature interne e stallo istituzionale, la FIGC e i vertici dell’area tecnica hanno trovato la fumata bianca per la guida della Nazionale italiana. Tramontata definitivamente la pista che portava ad Andrea Pirlo — bloccata dalle polemiche extra-campo e dai veti politici legati ai suoi contratti sponsor in Russia — la Federazione ha optato per una soluzione di rottura ma di assoluta garanzia: Roberto Mancini assume l’incarico di commissario tecnico, affiancato da Claudio Ranieri nel ruolo di Direttore Tecnico.

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Il superamento del caso Pirlo e l’addio dei vertici

Gli ultimi giorni avevano registrato forti scossoni all’interno del nuovo corso federale. Il tramonto della candidatura di Pirlo ha incrinato irrimediabilmente l’intesa tra il presidente del CONI Giovanni Malagò, il responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini e l’advisor Leonardo, con gli ultimi due che hanno rassegnato le dimissioni.

Il ritorno di Mancini garantisce un allenatore di grande caratura internazionale, pronto a riprendere le redini della squadra e a impostare un lavoro di alto livello sul campo.

La saggezza di Ranieri per blindare l’equilibrio federale

La vera grande novità nell’organigramma azzurro è rappresentata dalla nomina di Claudio Ranieri come Direttore Tecnico. Figura stimata in modo unanime per signorilità, equilibrio e profonda competenza tattica, Ranieri avrà il compito fondamentale di fare da garante e da ponte tra lo staff di Mancini e i vertici federali.

Con l’inserimento di una figura di mediazione come Ranieri, la Nazionale ritrova la serenità necessaria dopo le turbolenze degli ultimi giorni. Il tandem composto da Mancini e Ranieri segna l’inizio ufficiale di un capitolo che mira a restituire immediata solidità, visione strategica e competitività al calcio italiano.