Fognini-Nadal, Mancini riceve l’ovazione del pubblico del Centrale – FOTO

Il ct Mancini agli Internazionali di Tennis a Roma per il match Fognini-Nadal: l’ovazione del pubblico del Centrale per il tecnico

La settimana di tennis al Foro Italico di Roma per gli Internazionali BNL ha visto fin qui diversi ospiti ‘calcistici’ che non perdono l’occasione per gustarsi un po’ di sport ai massimi livelli. In questi giorni il complesso che ospita la rassegna pullula di tifosi e non, anche e sopratutto per i risultati ottenuti dal tennista italiano Fabio Fognini. Quest’oggi il ligure ha visto interrompere la propria corsa al titolo perdendo la sfida proibitiva contro Nadal ai quarti di finale. 2-1 il punteggio finale a favore dello spagnolo, che ha perso il primo set 4-6 per poi rimontare con un 6-1, 6-2 e volare così in semifinale al Centrale. Pubblico delle grandi occasioni nel match delle ore 12, tra cui anche il neo-commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini.

Il ct azzurro era in tribuna al Foro Italico di Roma per tifare il tennista azzurro nel match Fognini-Nadal per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Mancini è stato inquadrato dalle telecamere che curano l’evento e la sua immagine rimbalzata sui due maxi-schermi dell’impianto è stato salutato da un lungo applauso del Centrale interpretabile come un forte segnale di incoraggiamento per il nuovo corso della panchina azzurra. Dopo l’esclusione dal Mondiale c’è bisogno di una ripartenza: il Centrale sta con Mancini.

Quarto di finale #IBI18 a Roma tra Nadal e Fognini. In una pausa del gioco sul maxischermo del Centrale spunta il volto di Roberto Mancini, neo Ct azzurro, seduto in tribuna. E in migliaia applaudono. Pure i romanisti.

Ripartiamo da qui. pic.twitter.com/JPjERnwA4T — fabrizio brancoli (@fbrancoli) 18 maggio 2018