Mancini ricorda: «Mou straordinario, si inventò una polemica per proteggere la squadra»

Amantino Mancini ha parlato durante la puntata odierna di Casa Sky Sport: queste le parole dell’esterno brasiliano.

MOURINHO – «Mourinho ha capito che il 4-3-3 non andava bene, fece il 4-4-2 e mi tolse. In quel periodo stavo bene, è giusto così, è normale. È un allenatore che riesce a trarre il meglio dai suoi giocatori. Ricordo che perdemmo 3-0 una volta, lui cercò di togliere responsabilità ai giocatori creando una polemica e nessuno parlava più della partita. Questa è una bravura dell’allenatore, era molto bravo».

GATTUSO – «Allenatore come lui? No, mi vedo come allenatore tranquillo. Ci sono momenti e momenti, se la squadra va male ti scaldi. Ma con tranquillità».

TOTTI – «Che capitano era? Tranquillo. Quello che lui rappresenta, è molto umile, un ragazzo eccezionale».