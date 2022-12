Marchetti: «Coppa Italia contro la Roma? Vi racconto una cosa...»

Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, ha parlato di vari argomenti tra cui il derby contro la Roma del 26 maggio

26 MAGGIO – «La traversa di Totti? Avevamo fatto gol da poco, c’è stato questo calcio di punizione laterale, dovevamo difendere con la linea alta. La partita si era messa in un certo modo, ci siamo abbassati subito e si è creata confusione in area e non mi ha permesso di uscire su quella palla. È passata in mezzo tra difensori e attaccanti, di istinto l’ho mandata sulla traversa e poi è rimasta lì e l’ho presa.

È stato un segnale che dovevamo vincere quella Coppa, anche perché non hanno avuto altre occasioni. Tante piccole cose. Ledesma non ce la fa, entra Mauri ed è decisivo. Anche alla fine quando entra Ciani e sbroglia delle situazioni di testa. Tra l’altro gli avevo detto: “Butta via questa palla che non ce la faccio più, ho i crampi non mi reggo più in piedi”. Non ho fatto vedere nulla, ma ero conciato così dopo una settimana del genere. Mi strecciavo da solo, senza far vedere che stavo soffrendo lo stress e la disidratazione. Poi fortunatamente ho finito la partita in modo dignitoso».

