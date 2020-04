Le dichiarazioni del Principino Claudio Marchisio sulla Serie A e anche sul futuro di Paul Pogba, obiettivo di mercato della Juve

Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Intervistato da Giorgia Rossi, l’ex Principino della Juve ha affrontato vari temi. Ecco le sue dichiarazioni.

LO SCUDETTO – «Credo che i calciatori della Juventus sarebbero i primi a non accettarlo, come credo qualsiasi sportivo dovrebbe fare. Se non si dovesse ricominciare a giocare bisognerà trovare un modo per portare avanti questa situazione, anche per le squadre che in questo momento sarebbero qualificate per le coppe. Ma credo che lo Scudetto, se non si dovesse ripartire, non dovrebbe essere assegnato. Sarebbe la cosa migliore».

POGBA – «Quando l’ho incontrato gli ho detto ‘Ma cosa ci sei andato a fare a Manchester’… Doveva restare alla Juve. Spero in un suo ritorno, farebbe bene a lui e alla Juve. Ora come ora sono cambiate un po’ le cose. Io mi auguro un ritorno di Paul».

DYBALA – «Paulo negli ultimi anni ha avuto degli alti e bassi ed è giusto che ogni tanto stesse fuori per mancanza di grandi prestazioni. Dall’altra parte Paulo è uno che inventa calcio, uno spettacolo vederlo, lì è compito di un allenatore vederlo rendere al meglio. Si è parlato sempre della sua posizione in campo, lui è un giocatore che ha bosogno di libertà».