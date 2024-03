Marenzi Juve: «Apprezzo Allegri e quella volta Marotta...»

Claudio Marenzi, presidente di Herno (azienda d’abbigliamento) e tifoso della Juve, ha parlato a Tuttosport

COLLABORAZIONE BARCA – «Da una lunga frequentazione con il club, iniziata grazie all’amicizia di un nostro agente di Barcellona con Pep Guardiola. Con Pep e sua moglie, che ha uno splendido negozio in quella città, il rapporto è di lunga data e così siamo entrati in contatto con il club. Ho trovato un ambiente molto famigliare, piacevole e coinvolgente, anche con il presidente Laporta e con molti altri rappresentati del club. Il nostro collaboratore è molto impegnato anche nelle dinamiche dell’azionariato popolare: una organizzazione che mi piace molto e che coinvolge ulteriormente i tifosi».

JUVE – «No… Anzi: una sola volta, quando c’era Beppe Marotta in società. Con lui c’è un rapporto personale e ne abbiamo discusso, ma poi non se n’è fatto nulla»

ALLEGRI – «Lo ritengo un grandissimo professionista e uno straordinario gestore, adesso ha decisamente una squadra diversa. Si intuisce che lavora molto sullo spirito del gruppo e magari spesso il gioco non è divertente, ma nel calcio conta vincere. E non solo nel calcio, mi creda. E poi alla fine conta sempre il materiale che hai a disposizione, anche quando confezioni abiti… Io apprezzo molto Allegri per quanto è professionale e soprattutto pragmatico: alla fine conta solo portarla a casa».