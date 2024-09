Maresca CLAMOROSO: l’arbitro italiano DENUNCIATO per minacce in Kuwait. COSA è successo

Fabio Maresca denunciato in Kuwait? L’arbitro di Napoli avrebbe minacciato di morte un calciatore: la ricostruzione dei fatti

Bizzarra vicenda capitata a Fabio Maresca, arbitro della sezione di Napoli, in Kuwait. Chiamato ad arbitrare la partita del campionati kuwaitiano tra Al-Arabi e Kuwait, il direttore di gara italiano è stato accusato dai dirigenti dell’Al-Arabi di aver minacciato di morte il loro calciatore, Khaled Al- Murshed e sarebbe stato denuciato. Di seguito le parole di Adnan Mahmoud, membro del Cda del club riportate dal portale Safha1.com.

«Stiamo andando alla stazione di polizia di Adailiya per sporgere denuncia contro l’arbitro italiano della partita di oggi, che ha arbitrato la partita tra Al-Arabi e Kuwait, per aver minacciato il giocatore Khaled Al- Murshed con la frase “Ti ucciderò».

L’AIA, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha ricevuto nessuna notifica di denuce di nessun tipo al momento: l’arbitro è tornato in Italia e domani sarà il quarto uomo come da programma della partita di Champions League PSV-Sporting.