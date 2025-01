Lo svincolato Mario Rui si racconta: «Non è stato facile firmare la risoluzione, ma sto bene e voglio tornare a giocare»

Le parole di Mario Rui, ex terzino del Napoli recentemente svincolatosi: «Mi manca il ritmo partita, ma sono pronto a tornare a giocare»

Mario Rui, recentemente svincolatosi dal Napoli, è pronto a tornare in campo e ha parlato dei suoi prossimi obiettivi a TMW. Di seguito le sue parole.

COME STA – «Sto bene. Ovviamente non è facile, non è stato semplice firmare l’accordo di risoluzione. Dopo sette anni e mezzo a Napoli non può essere facile: ormai era diventata casa mia. Casa nostra. Ma il calcio è anche questo, le cose da un giorno all’altro possono cambiare ed è importante che tutto sia finito nei tempi e nei modi giusti».

PREFERIREBBE TORNARE IN PORTOGALLO O RIMANERE IN ITALIA – «Difficile. Sono arrivato in Italia nel 2011, la mia carriera calcistica s’è sviluppata e appartiene all’Italia. Detto ciò, sono abituato ad affrontare le sfide e sono aperto a qualsiasi tipo di opportunità: in questi mesi non ho giocato e ho tanta voglia di tornare in campo. Voglio tornare a essere felice».

TANTE SQUADRE CERCANO UN TERZINO SINISTRO – «Staremo a vedere, ora sono libero».

PRONTO A TORNARE IN CAMPO – «Fortunatamente sì, me lo permette anche il fisico perché non ho una grandissima stazza. Sono un brevilineo. Mi sono sempre allenato e la parte atletica l’ho sempre fatta. Certo, mi manca il ritmo partita, devo ritrovare le dinamiche di campo che sono diverse da quelle atletiche. Puoi correre quando vuoi ma il ritmo partita è un’altra cosa».