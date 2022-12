Marocco, un accoltellamento a Milano durante i festeggiamenti

Un uomo è stato accoltellato a Milano durante i festeggiamenti dei tifosi marocchini dopo la vittoria contro il Portogallo

Secondo quanto segnalato da Sky Tg24, c’è stata una vittima durante i festeggiamenti dei tifosi marocchini per la vittoria ai quarti di finale del Mondiale 2022 contro il Portogallo.

La vittima è stata accoltellata in corso Buenos Aires, all’altezza di viale Tunisia. Nel frattempo continuano i festeggiamenti in numerose città italiane come Roma, Milano, Napoli e Torino per un Marocco che sta facendo sognare.