Marotta: «Mercato? Non ne parlo oggi. Dal Pino ha fatto un ottimo lavoro» – VIDEO

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato al termine dell’Assemblea di Lega che si è tenuta a Palazzo Parigi.

«E’ stata una giornata intensa e laboriosa, che ha portato a risultati significativi, nel senso che è stata definita la governance, composta di dirigenti di altissimo livello e questo per incrementare una crescita già iniziata. Dinamiche tipico del nostro mondo e di contenti assembleari, ma è stato tutto chiarito, questa pensa sia una squadra di dirigenti in grado di accrescere il valore del nostro movimento. Dal Pino accetterà la carica? Ha fatto un ottimo lavoro, sono per la conferma in blocco di tutti i dirigenti. Ingresso dei fondi? Manca pochissimo, ma serve essere cauti perché è una svolta epocale. La nomina a consigliere federale? Sicuramente è gratificante, spero di portare risultati soddisfacenti per la Serie A. Mercato? Non ne parlo oggi».