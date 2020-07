Marotta: «Tonali? Non piace solo a me. Sanchez e Moses li avremo fino al Getafe»

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match con il Brescia

HAKIMI – «Ci sarà voglia e tempo di parlarne più avanti»

MOSES E SANCHEZ – «Abbiamo raggiunto degli accordi in extremis per averli a dispozione fino a quando giocheremo con il Getafe. Questo rappresenta un’anomalia come dissi tempo fa, è impensabile giocare una competizione importante come la Europa League senza giocatori importanti».

TONALI – «Io credo che Tonali non piaccia solo a noi ma a tantissimi italiani esperti di calcio. Il giocatore è del Brescia e con il Brescia non ci siamo relazionati nonostante i rapporti con Cellino siano ottimali».