Marotta, lunga lettera all’Inter: «Senza arroganza, non abbiamo avuto paura di dichiarare le nostre ambizioni»

Sulle pagine del libro “Inter, la stella più bella“, scritto da Repubblica, spunta una lunga lettera di Beppe Marotta

Sulle pagine del libro “Inter, la stella più bella“, scritto da Repubblica, spunta una lunga lettera di Beppe Marotta. Le sue parole:

LA FORZA DEL GRUPPO – «La forza del nostro Club è il grande senso di appartenenza di tutte le sue componenti, unito a una forte cultura del lavoro. Il gruppo che abbiamo costruito e unito insieme in questi anni ha valori importanti e una profonda ricerca della vittoria. Non abbiamo paura di dichiarare le nostre ambizioni sportive e abbiamo dimostrato fin da subito di avere il coraggio necessario per cambiare, perché nello sport l’ambizione non è sinonimo di arroganza, ma consapevolezza nei propri mezzi».

INZAGHI – «La seconda chiave del successo sta nella conduzione tecnica, capeggiata da un bravissimo allenatore, Simone Inzaghi, che è anche il leader di un gruppo che è diventato squadra, creando obiettivi precisi e principi di comunità alla base dei quali ci sono grandi valori. Inzaghi ha saputo valorizzare al massimo la rosa a disposizione, creando un ambiente sano dove poter lavorare con una mentalità vincente, coinvolgendo anche i nuovi giocatori e facendo capire loro fin da subito cosa significa rappresentare l’Inter, la cui storia piena di successi ne delinea l’essenza».

CONTINUA SU INTER NEWS 24