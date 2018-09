Così parlava Marotta: «Sto bene alla Juve, spero nella finale di Champions»

L’addio di Marotta alla Juve ha del clamoroso, anche in virtù delle recenti dichiarazioni che l’ex ad bianconero rilasciava sul suo futuro

Ha del clamoroso la decisione di Giuseppe Marotta di lasciare la Juventus il prossimo 25 ottobre dalla carica di amministratore delegato. Un fulmine a ciel sereno il suo annuncio nel post-partita di Juventus-Napoli. Anche perché, poco meno di due settimane fa, respingeva i rumors sulla presidenza FIGC legandosi in futuro ai bianconeri parlando in questo modo: «Sono contento e mi lusinga che alcuni presidenti, alcune società e alcuni dirigenti pensino a me per la guida della Federazione ma io sono alla Juventus e alla Juventus sto bene. Punto»

Senza pensare alle dichiarazioni che lo stesso Marotta aveva rilasciato solo pochi giorni fa, il 26 settembre, nel giorno in cui ha ricevuto il premio come miglior manager d’Europa: «Sarebbe bello poter tornare a Madrid per disputare la finale. È stata una gran serata, questo premio va a tutta la “squadra invisibile” che mi aiuta nei lavori. Un riconoscimento per me, ma anche per l’intera Juventus. Ronaldo? Parliamo di un campione, di un’icona che potrà dare la spinta e la motivazione in più per arrivare al nostro sogno, quello di alzare un trofeo prestigioso. Spesso nella vita i sogni diventano realtà, spero che quest’anno sia così anche per noi. Spero di tornare a Madrid a fine stagione». Insomma, almeno a giudicare da queste parole di pochi giorni fa, l’ormai ex ad bianconero si vedeva ancora alla Juventus nei prossimi mesi: cosa è successo?