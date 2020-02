Marotta: «Vogliamo arrivare fino in fondo all’Europa League. Ecco quando torna Handanovic»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio del match contro il Lugodorets. Le sue parole

ATMOSFERA – «Se c’è voglia di arrivare fino in fondo? Senza dubbio, per il suo blasone l’Inter deve partecipare ottenendo sempre il massimo dei risultati».

ERIKSEN – «Desiderio di vederlo? Il desiderio è nostro e di tutti i tifosi, ma l’allenatore sa valutare il momento di inserimento di ogni giocatore. La stagione è talmente piena di partite che spesso esiste il problema di non avere abbastanza giocatori. Ci sono tre competizioni e in una squadra ci sono titolari e co-titolari, è l’allenatore che decide quando utilizzarli al meglio»

HANDANOVIC – «Handanovic è in fase di recupero, ci vorrà ancora qualche giorno. Sarà ristabilito nel corso della prossima settimana»

LAUTARO – «Messi ne parla sempre? Non mi dà fastidio, è motivo d’orgoglio per il ragazzo e per la società. Se un campione del calibro di Messi elogia Lautaro vuol dire che magari lo considera come un suo erede. È giovane e può ancora migliorare».