Martinelli Sampdoria, ufficiale l’arrivo del portiere in prestito dalla Fiorentina: il comunicato della società blucerchiata e i dettagli

La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Tommaso Martinelli. Il talentuoso estremo difensore classe 2006, prodotto del vivaio della Fiorentina, si trasferisce in Liguria a titolo temporaneo per i prossimi sei mesi. Il giovane portiere si metterà subito a disposizione del tecnico Angelo Gregucci, con l’obiettivo di insidiare la titolarità di Simone Ghidotti tra i pali. Come confermato dalla nota diramata dal club blucerchiato, l’accordo per il prestito del giocatore nativo di Bagno a Ripoli sarà valido fino al 30 giugno 2026.

IL COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026»

