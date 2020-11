Mascherano si ritira dal calcio giocato: «Felice di aver chiuso la carriera in Argentina» – VIDEO

Javier Mascherano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal calcio giocato. Questo l’annuncio dell’argentino

Javier Mascherano si ritra dal calcio giocato. Il 36enne centrocampista dell’Estudiantes La Plata ha annunciato la sua decisione dopo la sconfitta del Pincha contro l’Argentinos Juniors. Le sue parole:

«Voglio annunciare che oggi mi ritiro dal calcio professionistico, voglio ringraziare questo club che mi ha dato l’opportunità di finire la mia carriera in Argentina. È ora di terminare la mia carriera, per le sensazioni che ho, per le cose che mi sono successe in questi mesi a livello personale e dopo averci pensato per tutto questo tempo ma devo chiudere qui».

Il centrocampista ha iniziato la sua carriera nel River Plate per poi trasferirsi al Corinthians in Brasile. In Europa ha militato brillantemente al West Ham United, al Liverpool e al Barcellona. Nella squadra catalana ha vinto praticamente tutto (18 titoli), tra cui due Champions League e due Coppe del mondo per club.