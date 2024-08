Addio Massimo Cotto, il ricordo del Torino – il cordoglio dei granata

Morto Massimo Cotto, voce storica di Radio Virgin e tifoso del Torino: ecco il cordoglio della società granata

Il Torino ha voluto salutare Massimo Cotto, storico speaker di Radio Virgin e grande tifoso dei granata, venuto a mancare oggi. Di seguito il cordoglio della società.

Tutto il Torino oggi lo saluta con lo striscione che i…

«Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Cotto nel ricordo di Massimo Cotto, storica voce di Radio Capital e Virgin Radio e da sempre orgogliosissimo tifoso del Toro. Giornalista professionista, Massimo ha lavorato per alcuni quotidiani e collaborato con le principali riviste italiane. Negli anni 80 il suo esordio come dj: nel corso della sua lunga carriera è stato anche Assessore alla Cultura del Comune di Asti, la sua amatissima città, nonché autore e conduttore televisivo. Ha raccontato e scritto con libri assai apprezzati l’Italia della musica, mondo del quale per anni lui è stato un preziosissimo punto di riferimento. Tutto il Torino oggi lo saluta con lo striscione che i tifosi granata gli dedicarono in Maratona: ciao “Mr Cotto, la nostra voce Rock”.



Alla mamma, signora Marisa, alla moglie, signora Chiara, al figlio Francesco, ai parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e l’abbraccio di tutto il mondo granata».