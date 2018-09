L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha ricordato il defunto Facchetti con un post provocatorio su Instagram

La bandiera dell’Inter, Marco Materazzi, torna a far parlare di sé. L’ex difensore nerazzurro ha voluto ricordare lo storico presidente e giocatore dell’Inter, Giacinto Facchetti, nel giorno del 12° anniversario della sua morte. Matrix lo ha fatto in un modo molto particolare postando sul proprio profilo Instagram una foto che ritraeva una coreografia della Curva Nord dei tifosi dell’Inter accompagnata dal seguente messaggio: «Interista vero, Ciao Giacinto».

La foto non ha sicuramente attratto le simpatie dei sostenitori di Juventus e Milan, dato che lo striscione all’interno della foto riporta: «Io non rubo il campionato ed in Serie B non son mai stato».