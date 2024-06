Lautaro Martinez era sul MERCATO? Una BIG era pronta a far suo il capitano dell’Inter

Lautaro Martinez sul mercato? Ecco da dove è arrivata l’offerta nei confronti del capitano dell’Inter. Il RETROSCENA

Come riportato dall’Inghilterra, in particolare da HITC, il Chelsea aveva bussato alle porte del calciomercato Inter per Lautaro Martinez nei giorni in cui sembrava esserci stallo per il rinnovo del contratto prima della fumata bianca fino al 30 giugno del 2029.

I Blues avevano individuato nell’attaccante il perno su cui ripartire nella prossima stagione. Più defilata l’Arsenal che ha effettuato solo dei timidi sondaggi.