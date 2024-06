Calciomercato Milan, RITORNO DI FIAMMA per Kiwior? Ecco il punto sul difensore dell’Arsenal

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Kiwior! Il difensore polacco ha già aperto al trasferimento in Italia: TUTTI i dettagli

Il calciomercato Milan torna sulle tracce di Jakub Kiwior, terzino e all’occorrenza difensore centrale di proprietà dell’Arsenal già sondato negli scorsi mesi senza tuttavia affondare il colpo.

In realtà, fa sapere il Corriere dello Sport oggi in edicola, il polacco è fortemente intenzionato a venire in Italia, e di conseguenza i rossoneri tenteranno una vera e propria bozza di trattativa in estate.