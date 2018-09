Matuidi oui: il gregario dai gol pesanti che corre anche in ferie

Blaise Matuidi è un altro degli insostituibili di Massimiliano Allegri. Il centrocampista della Juve ha già conquistato il tecnico

«Matuidi ha una qualità straordinaria: sta zitto, corre e rincorre. È una fortuna avere giocatori di sostanza così, aiutano a raggiungere gli obiettivi» aveva detto Massimiliano Allegri nella passata stagione. Qualità che non ha perso nemmeno dopo la vittoria del Mondiale: «Blaise è rientrato bene dalle ferie, secondo me quello lì correva anche in ferie». Il centrocampista della Juventus, dopo la panchina iniziale con il Chievo Verona, ha ritrovato una maglia da titolare contro la Lazio e si è ripetuto contro il Parma, disputando un’ottima gara e trovando anche la via del gol.

Il centrocampista si sta abituando a fare la spola tra il centro del campo e la fascia mancina: il 4-3-3 della Juve in fase di non possesso diventa un 4-4-2 con CR7 e Mandzukic punte e con Blaise esterno a sinistra. Proprio da un suo inserimento nella zona mancina del campo è nato il gol vittoria a Parma: Alex Sandro per Mandzukic, tacco del croato, controllo e tiro mancino del campione del mondo. Il gregario non sa solo correre e rubare palloni ma sa anche segnare gol pesanti. Poi l’esultanza dell’avvoltoio, il suo marchio di fabbrica. Insieme alla corsa.