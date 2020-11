Maxi Lopez su Messi: «È solo, il suo ciclo al Barcellona è finito»

Maxi Lopez ha parlato della situazione di Lionel Messi al Barcellona

Maxi Lopez, attaccante che attualmente milita nella Sambenedettese, ai microfoni di Catalunya Radio ha parlato della situazione che sta vivendo il connazionale Lionel Messi al Barcellona.

«Quando un’esperienza finisce, finisce. Tutti ci auguriamo che giochi cento anni al Barcellona, però ha bisogno dell’aiuto dei suoi compagni visto che è uno dei pochi al mondo che può decidere da solo una partita. Non è facile quando vanno via dei calciatori che hanno fatto la storia di un club, però mi sembra che la rivoluzione del club sia stata fatta solamente a metà, Messi ora è un po’ solo. Un giocatore deve sentirsi a proprio agio per rendere al meglio, altrimenti diventa tutto più difficile».