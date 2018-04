Walter Mazzarri ha tratteggiato i contorni di Torino-Lazio, sfida in programma per la 35^ giornata di campionato

Giornata di dichiarazioni in casa Torino, con mister Mazzarri che, in sala stampa, ha detto la sua su Torino-Lazio: «Ai calciatori martedì ho detto che dobbiamo pensare solo a noi stessi e provare ad arrivare più in alto possibile. L’obiettivo ce l’abbiamo ed è ben chiaro. Ogni volta che affrontiamo un avversario dobbiamo dimostrarci all’altezza. Non voglio essere banale: domani l’impegno sarà importante. Questo è il mio principio: cerchiamo di lavorare su noi stessi».

Quindi il discorso del tecnico della compagine granata si sposta sulla sfida tra i rispettivi bomber, Andrea Belotti e Ciro Immobile: «Tutti i calciatori sono diversi uno dall’altro anche se ricoprono lo stesso ruolo. Per noi allenatori conta la squadra. Se i giocatori stanno male, la squadra va male. Domani la sfida sarà tra Torino e Lazio, non tra singoli giocatori. Sergej Milinkovic-Savic? Avrà un grande avvenire». Poi il pensiero va a Superga: «Sarà una giornata carica di emozione. Io mi sono già emozionato andandoci per conto mio. Ricordare tutti gli anni questo emblema del calcio mondiale è una gran cosa. Stare in questa Società significa anche questo, è una grande forza».