Mazzarri: «Ora il Cagliari mi segue, Pereiro la mia soddisfazione». Le dichiarazioni del tecnico rossoblu

Blitz a Bergamo perfettamente riuscito per il Cagliari che porta a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza. Le dichiarazioni del tecnico rossoblù Walter Mazzarri al termine del match ai microfoni di Sky Sport.

PRESTAZIONE – «Prestazione? Merito dei ragazzi. Per ogni allenatore è importante che i ragazzi credano in loro e nelle proprie idee, che le portino poi sul campo. Hanno fatto una grande partita, di sacrificio e siamo stati ripagati da questa bella vittoria».

LINEE GUIDA – «Sono vent’anni che alleno, di solito i giocatori mi hanno sempre seguito e si è visto. Qui abbiamo avuto dei problemi iniziali e finché non c’è il mercato non puoi fare scelte forti. Sono contento perché i ragazzi ora si preparano le gare e cercano di farle al massimo. Si vede che la squadra ora segue alla lettera l’allenatore e siamo ripagati come sempre dal risultato. Si vede un Cagliari diverso da un po’ di partite ormai».

RUOLI – «I giocatori secondo me devono fare i giocatori, ci vuole sempre il rispetto dei ruoli. L’allenatore deve preparare la partita e i giocatori devono seguire le direttive del tecnico, quando c’è questo rispetto si vede tutto sul campo, è come un’azienda».

GIOVANI – «Oggi se non sei un atleta e non ti alleni a mille bisogno avere giovani che hanno fame, che hanno voglia di crescere e che seguono l’allenatore. Con gli allenamenti, poi, si vedono anche i risultati. Se non puoi avere campioni, bisogna avere giovani rampanti».

DALBERT – «Lui può fare anche la mezz’ala, siccome è agile e tecnico può fare ancora meglio. Potrebbe esplodere ancora di più rispetto a quando si credeva che poteva essere utile solo come esterno».

PEREIRO E I NUOVI ACQUISTI – «Gaston è la mia soddisfazione, è stato sempre considerato inespresso. I nuovi arrivi hanno fatto svoltare la squadra».