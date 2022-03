Cagliari, Mazzarri: «Sono soddisfatto della mia squadra. Episodio Lovato? Era rigore»

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Milan

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Milan. Ecco le sue parole:

TENSIONI – «Io non ho visto nulla, ero incavolato con l’arbitro non ho visto niente e ho sfondato tre porte. Io sono andato via appena ha fischiato».

PRESTAZIONE ED EPISODIO LOVATO – «Sono soddisfatto della mia squadra e non meritavamo di perdere. Noi abbiamo attaccato, poi nel primo tempo abbiamo avuto meno occasioni però è stata una partita dove il Cagliari ha fatto una partita alla pari. Al di là della traversa non abbiamo avuto tanta fortuna. Il portiere ha dato un cazzotto in testa a Lovato e in questi casi è rigore, potevamo pareggiarla».

CLASSIFICA – «Guardo tutto. Oggi potevamo prendere un punto importate e quando ce lo meritiamo dovremmo prenderlo. Io penso che senza guardare gli altri dobbiamo farli per salvarci. Dobbiamo comunque giocare come oggi. Ogni tanto abbiamo buttato via i punti noi, altre volte per gli altri. Ora può succedere di tutto, altre squadre del nostro livello hanno vinto con squadre come il Milan».