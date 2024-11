Mbangula, addio a gennaio o ancora con la Juve? Le ultime

Juve, quale futuro per Mbangula? Il giovane attaccante potrebbe partire a gennaio per fare cassa, oppure proseguire in bianconero: le ultime

Nelle ultime ore sono circolate con forza le voci di una presunta cessione di Samuel Mbangula nel calciomercato di gennaio, con il possibile addio dell’attaccante belga (si parlava di 10 milioni di euro) che avrebbe consentito alla Juve di reinvestire la somma ricavata sui nuovi obiettivi in difesa, reparto che necessità di interventi visti gli infortuni di Bremer e Cabal.

Come appreso da Juventusnews24, però, nelle intenzioni della Juventus non c’è la volontà di separarsi dal classe 2004 nel mese di gennaio. Il giocatore, dal canto suo, sta vivendo una stagione di grande crescita in prima squadra, culminata ora con la prima convocazione con la Nazionale maggiore belga.