Mbappé, chiusa l’indagine per violenza sessuale in Svezia per insufficienza di prove

Si chiude per insufficienza di prove l’indagine della polizia svedese a carico di Kylian Mbappé: le ultime sull’attaccante del Real Madrid

Si è chiuso il caso che vedeva coinvolto Kylian Mbappé in Svezia con l’accusa di violenza sessuale. L’attaccante del Real Madrid lo scorso 10 ottobre si trovava a Stoccolma durante la sosta nazionali ha soggiornato in hotel della capitale svedese dove una donna lo aveva accusato di stupro. Oggi la la pubblica ministero Marina Chirakova ha chiuso l’indagine per insufficienza di prove. Ecco le parole della pm.

«Durante l’indagine è stata identificata una persona per un sospetto caso di stupro e due casi di molestie sessuali, ma considero le prove insufficienti per portare avanti il procedimento. Non ci sono elementi sulla persona sospetta di aver commesso un delitto».