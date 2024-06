Mbappé, la rabbia di Rothen: «Un traditore! Non è possibile giochi con la Francia»

Le parole al fulmicotone di Jerome Rothen contro la decisione di Kylian Mbappé di dire al PSG per andare al Real Madrid

Jerome Rothen, noto opinionista calcistico francese è andato all’attacco di Kylian Mbappé dopo il suo addio al PSG per andare al Real Madrid. Di seguito le sue parole su RMC Sport.

«Ci ha traditi per tutta la stagione. Sono passati cinque mesi da quando Kylian ha dimostrato di non voler sforzarsi per restare al PSG. Non è un problema dell’allenatore, dei dirigenti, del presidente, dei tifosi… È solo un problema di rispetto. Quando ti metti nella categoria dei migliori giocatori del mondo, devi avere l’atteggiamento giusto. Devi lottare per i tuoi compagni di squadra, per il tuo Paese, per il tuo club. Lui invece non l’ha fatto. Penso che ci abbia tradito per l’intera annata. La stagione è stata catastrofica dall’inizio alla fine in termini di immagine e comunicazione. Sono molto arrabbiato con lui, quando lo vedo in nazionale mi dico che non è possibile che giochi per la Francia»