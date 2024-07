Mbappé-Caen, UFFICIALE l’acquisto del club: SORRIDE anche l’Inter, il MOTIVO

L’investimento ufficiale di Kylian Mbappé, attaccante francese del Real Madrid, nel mondo del calcio. I dettagli

Il Caen, club francese militante in Ligue 2, ha annunciato l’acquisto da parte di Kylian Mbappé per una cifra stimata tra i 15 e i 20 milioni di euro. L’attaccante ha rilevato la parte di società in possesso di Oaktree, fondo che controlla anche l’Inter.

COMUNICATO UFFICIALE – «Interconnected Ventures è orgogliosa di annunciare un progetto per acquisire, attraverso la sua entità di investimento Coalition Capital, le azioni detenute dai fondi gestiti da Oaktree nello Stade Malherbe Caen. Le parti si impegnano ora a seguire il processo di convalida presso le autorità competenti. PAC Invest, la società di investimento di Pierre-Antoine Capton, resta azionista del club e diventa così partner di Coalition Capital».