PSG, notte Real per Mbappé: doppietta e avanza ai quarti

Kylian Mbappé ritorna leader del PSG e con una doppietta alla Real Sociedad manda i parigini ai quarti di finale di Champions League

Una notte Real per Kyllian Mbappé: a San Sebastian il francese si lascia alle spalle rumors e polemiche e trascina con una doppietta il PSG ai quarti di finale di Champions League.

Dopo l’annuncio del suo addio di poche settimane fa, in molti si aspettavano qualche colpo a livello psicologico per i parigini, ma ieri con i suoi gol e con una prestazione generale di ottimo livello, lui e la squadra hanno avuto ragione della Real Sociedad. A fine partita inoltre Mbappé ha voluto commentare il suo rapporto con Luis Enrique: «Il mio rapporto con lui è molto buono. Non ho alcun problema, anche se la gente può pensare il contrario. Problemi? Ne ho tantissimi, ma l’allenatore non è uno di questi».