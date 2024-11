Mbappé PSG, la telenovela non finisce qua! Anche la FFF dà torto al club, ecco l’ultima spiaggia per il club parigino

Mbappé PSG, non finisce qua la telenovela! La FFF dà torto al club parigino, ecco l’ultima spiaggia per il club francese

Non sembra trovare una soluzione la controversia tra il PSG e il suo ex calciatore, Kylian Mbappé. Le parti sono coinvolte in una disputa finanziaria che vede ancora colpito il Paris Saint-Germain. Dopo le ultime sentenze emesse e favorevoli al giocatore francese, il club parigino non soddisfatto delle decisioni prese dagli organi, aveva deciso di portare la controversia addirittura davanti alla Commissione d’appello della Federcalcio francese (FFF).

Secondo quanto riportato dai principali media transalpini, la FFF ha respinto l’istanza del PSG, condannandoli a pagare 55 milioni di euro alla nuova stella del Real Madrid. Nello specifico la controversia riguarda stipendi e bonus che il club non avrebbe pagato al fuoriclasse francese.