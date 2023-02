Mbappé spaventa il PSG: via a zero tra un anno? E il Real...

Mbappé spaventa il PSG: l’attaccante francese potrebbe cambiare squadra tra un anno a parametro zero

Secondo quanto riportato da The Athletic, Kylian Mbappé potrebbe liberarsi a parametro zero dal PSG tra una stagione, nonostante nel suo contratto sia presente una clausola che consentirebbe al club di blindarlo ancora per un anno.

Il Real Madrid rimane sullo sfondo e aspetta, con Florentino che rimane in contatto con l’entourage del giocatore, ma comunque non per questa estate. I costi di un suo acquisto sono infatti troppo elevati al momento.