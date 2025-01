McKennie, visione e incursioni preziose e un assist e mezzo nel pari della Juve a Bergamo: le pagelle

Le pagelle di Weston McKennie contro l’Atalanta: è con Kalulu uno dei migliori: lotta, visione, incursioni, è mancato solo il gol

Weston McKennie dopo qualche settimana da supplente in difesa – con risultati buoni nonostante alcuni errori dovuti alla poca familiarità nel ruolo – torna a centrocampo e in Atalanta Juve fa la differenza: l’americano crea occasioni per i compagni – assist per il gol di Kalulu e un altro nel finale per Yildiz che non trova la porta -, si inserisce da par suo e impegna Carnesecchi in almeno due occasioni e combatte e si muove molto. Il suo apporto potrebbe essere uno dei mattoncini che potrebbero riportare i bianconeri fuori dalla palude dei pareggi: ieri il tredicesimo in campionato, -6 dal record di sempre della Serie A. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Vede bene gli spazi e li sfrutta: controllo da manuale e grande assist per Kalulu di esterno sinistro, un tiro in porta respinto e una gran palla per Yildiz».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Ormai gli manca solo la porta. Da centravanti s’inventa quel poco che può, da centrocampista rende sicuramente meglio».

TUTTOSPORT 7.5 – «La posizione esalta le sue qualità di incursore come dimostra l’assist a Kalulu sul gol: sferraglia con Kolasinac e impegna due volte Carnesecchi».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Un po’ falso nueve, un po’ avamposto difensivo, e l’assist perfetto del gol».

LA REPUBBLICA 7 – «Si inventa il gol del vantaggio, quasi ne propizia altri due: come incursore ha pochi rivali».

LA STAMPA 7 – «Il meglio arriva quando si divora mezzo terreno di gioco conservando la giusta lucidità per mettere Kalulu faccia a faccia con la porta: prima, e dopo, dedizione alla causa altissima compresa l’intuizione per Yildiz allo scadere».