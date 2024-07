Fiorentina, si tenta un DOPPIO COLPO di calciomercato a centrocampo: PRESSING per Tessmann e Mckennie

La Fiorentina vuole tentare a tutti i costi un doppio grande colpo di calciomercato. Nel mirino Tessmann e Weston Mckennie

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina in questa sessione di calciomercato non si vuole assolutamente fermare: soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, che ha assoluta necessità di essere ristrutturato.

Pradé tenta il doppio colpo: Tanner Tessmann del Venezia (fortemente allontonanto dall’Inter nonostante l’interesse dei nerazzurri) e soprattutto Weston McKennie della Juventus. A breve ci sarà una trattativa.