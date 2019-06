Mercato Atalanta, tre attaccanti di rientro dal prestito in Serie B: gli scenari

Mercato Atalanta, tre attaccanti di rientro dal prestito in Serie B: chi sono e dove andranno nella prossima stagione

Il parco giocatori dell’Atalanta è sempre più ampio. Anche in virtù di un vivaio che sforna talenti senza soluzione di continuità. Un’arma in più per gli orobici: per rimpinguare il proprio “tesoretto” da investire sul mercato, per rimpolpare la rosa in ottica doppio impegno nella prossima stagione.

Un discorso che vale anche e soprattutto in attacco, con tre giovani che si sono disimpegnati quest’anno in prestito in Serie B. A partire da Vido, convincente stagione a Perugia e 10 reti all’attivo, per arrivare a Tumminello, poco spazio ed un solo centro a Lecce. Per entrambi probabile un’altra stagione in prestito. Finendo poi con Monachello, 5 gol a Pescara: l’attaccante classe ’94 andrà in scadenza, il suo futuro è lontano da Bergamo.