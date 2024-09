Bernardeschi Juve, l’ex bianconero HA DECISO: vuole TORNARE in Europa! Ecco la MOSSA che può cambiare TUTTO

Bernardeschi Juve, l’ex calciatore bianconero HA DECISO: vuole TORNARE in Europa! Ecco la MOSSA che può cambiare il suo futuro

Una mossa potrebbe cambiare il futuro di Federico Bernardeschi: l’ex Juventus ha ufficialmente cambiato agenzia, scegliendo il Team RC e il suo nuovo agente sarà Roberto Calenda. La volontà dell’azzurro, vincitore a EURO2020, è quella di tornare a giocare in Europa. Ecco il comunicato:

COMUNICATO – «Team RC è lieto di accogliere in squadra Federico Bernardeschi, talento puro, tre volte campione d’Italia, campione d’Europa con la nazionale italiana e ora numero 10 del Toronto FC. Federico è stato selezionato come membro del 2024 MLS All-Star Game. Benvenuto e buona fortuna per i prossimi obiettivi da centrare insieme».